Il trapper francese MHD è stato condannato a 12 anni per un omicidio avvenuto a Parigi nel 2018

Il trapper francese Mohamed Sylla, noto come MHD, molto famoso in Francia e meno conosciuto nel resto d’Europa, è stato condannato a 12 anni di carcere per l’omicidio di un giovane avvenuto a Parigi nel 2018. Altre cinque persone imputate nello stesso processo sono state condannate a pene tra i 10 e i 18 anni e tre sono state assolte. MHD ha continuato a sostenere la propria innocenza per tutto il processo.

Il giovane ucciso si chiamava Loic K e aveva 23 anni: la notte del 5 luglio del 2018 era stato investito da una Mercedes (che si rivelò essere di proprietà di Sylla) e poi picchiato da una decina di persone e accoltellato. Secondo l’accusa si sarebbe trattato di un regolamento di conti tra bande rivali. Sylla ha 29 anni ed è diventato un trapper famoso nel 2015 facendo musica del genere afro-trap, una specie di hip hop con influenze della musica tradizionale africana. Era stato arrestato a gennaio del 2019 e rilasciato un anno e mezzo dopo in attesa della sentenza: il suo ultimo album è del 2021.