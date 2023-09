I quotidiani in edicola oggi scelgono notizie diverse per il titolo principale: grande spazio continua a essere dato alla gestione degli arrivi delle persone migranti, con le ammissioni da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni dell’inefficacia delle misure messe in atto finora. Il Corriere della Sera titola sulla nuova ipotesi di condono proposta da Matteo Salvini, il Manifesto sulla settimana lavorativa da quattro giorni, molti quotidiani danno spazio a ricordi e annuncio dei funerali dell’ex presidente Giorgio Napolitano. I quotidiani sportivi sottolineano la sconfitta a sorpresa della Juventus nella serie A di calcio.