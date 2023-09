A Trieste è stato trovato un cadavere legato, bendato e appeso per il collo a un guardrail

Il cadavere di un uomo è stato trovato nella mattinata di domenica a Trieste, lungo la superstrada Grande viabilità. Il corpo era appeso per il collo con una corda al guardrail, aveva i piedi legati da un nastro adesivo ed era bendato: aveva inoltre segni di percosse e tagli sul corpo, bruciature sulla testa e ferite compatibili con colpi di bastone o di spranga. È stato ritrovato da alcuni operai che svolgevano per l’ANAS lavori di manutenzione: era appeso alla sopraelevata poco dopo la galleria di Valmaura in direzione Muggia e non era particolarmente visibile dalle auto in transito.

La carreggiata è stata chiusa per permettere di recuperare il corpo e far compiere le rilevazioni del medico legale. Secondo le prime ricostruzioni dovrebbe essere stato posizionato lì nella notte fra sabato e domenica, ma potrebbe essere morto in precedenza. L’uomo sembra avesse fra i 40 e i 60 anni, ma non è stato ancora possibile ricostruirne provenienza o generalità: la modalità di esposizione del cadavere fa ritenere che sia stato messo lì a scopo dimostrativo.