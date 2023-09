La morte dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è la notizia principale che occupa le prime pagine dei giornali di oggi, ma il tema della gestione degli arrivi dei migranti continua a prendere molto spazio, con la norma prevista dal governo che prevede che i migranti possano evitare di essere rinchiusi nei centri per il rimpatrio pagando una cauzione di 5mila euro e i nuovi finanziamenti decisi dalla Germania per le attività delle organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo.