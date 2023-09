Per la maggior parte dei giornali di oggi è sempre la gestione degli arrivi dei migranti in Italia la notizia di apertura: i titoli riguardano le discussioni con le regioni per l’apertura di nuovi centri per il rimpatrio, l’intervento del presidente della Repubblica Mattarella che ha proposto di modificare gli accordi di Dublino relativi alle procedure di gestione dei richiedenti asilo, e la decisione della Corte di giustizia europea che ha bocciato i respingimenti operati dalla Francia. Repubblica titola invece sulla crescita del debito pubblico, la Stampa si occupa delle critiche della Lega al direttore del Museo egizio di Torino, il Manifesto e il Fatto aprono sull’incontro fra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Biden, e il Giornale fa un bilancio del primo anno del governo Meloni.