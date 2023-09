Celebripost

In questi giorni re Carlo III del Regno Unito e la regina Camilla sono in Francia per la loro prima visita ufficiale, una di quelle occasioni in cui i protagonisti si prestano ad un’abbondanza di fotografie e una varietà di eventi. Per questo motivo nella raccolta a seguire trovate la regina Camilla che gioca a ping pong, re Carlo e Emmanuel Macron sugli Champs-Élysées, ma anche Emma Mackey, Charlotte Gainsbourg, Hugh Grant e Mick Jagger a una cena di stato alla reggia di Versailles organizzata per la visita reale. Continuando con i membri della famiglia reale britannica, si aggiungono alla lista di persone che valeva la pena fotografare il principe William immerso nell’East River con un’ostrica in mano, Kate Middleton con un giubbotto salvagente e il principe Harry e Meghan Markle agli Invictus Games, l’evento sportivo per i reduci di guerra.

Per finire con Kylie Minogue, Cara Delevingne, Gwendoline Christie e la violinista Laura Marzadori alle sfilate tra Londra e Milano, e poi George Clooney, Matt Damon e Valeria Bruni Tedeschi, tra gli altri.