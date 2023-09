Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio turca

L’ex calciatore e allenatore di Serie A Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio maschile turca: è stato annunciato oggi e ha firmato un contratto triennale. Montella aveva già allenato in Turchia, all’Adana Demirspor, per due stagioni fino allo scorso giugno. Da allora era senza squadra e ora la Federazione turca lo ha scelto come sostituto del tedesco Stefan Kuntz, in carica nei precedenti tre anni.

Montella sarà il settimo allenatore italiano in carica con una nazionale di calcio straniera, dopo Gianni De Biasi (Azerbaigian), Domenico Tedesco (Belgio), Michele Marcolini (Malta), Francesco Calzona (Slovacchia), Francesco Moriero (Maldive) e Stefano Cusin (Sudan del Sud). Dal 2024 a questi si aggiungerà anche Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid, scelto già lo scorso giugno per allenare il Brasile.