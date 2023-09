Lo Studio Ghibli, il celebre studio di animazione di Hayao Miyazaki, sarà acquisito da una delle principali emittenti televisive private giapponesi

Il celebre Studio Ghibli, lo studio di animazione giapponese diretto da Hayao Miyazaki che ha prodotto tra gli altri La città incantata e Il mio vicino Totoro, sarà acquistato da Nippon Television Holdings, una delle principali emittenti televisive private del Giappone. Nippon Television, che destinerà alcuni suoi dirigenti a gestire lo studio, ha detto che intende comunque «proteggere per sempre l'”artigianalità” e il valore del marchio dello Studio Ghibli».

Hayao Miyazaki, 82 anni, direttore e co-fondatore dello studio, aveva detto che non avrebbe più diretto film dopo Il ragazzo e l’airone, uscito in Giappone a luglio e previsto in Italia a gennaio. Goro Miyazaki, figlio di Hayao e anche lui regista che ha fatto alcuni film per lo studio Ghibli, aveva declinato decisamente di assumere la direzione dello studio, spingendo a prendere la decisione di venderlo.

