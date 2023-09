Sono sempre le notizie sulla gestione degli arrivi in Italia delle persone migranti a occupare l’apertura dei giornali di oggi: i titoli principali riguardano il discorso della presidente del Consiglio Meloni all’assemblea generale delle Nazioni Unite, nel quale ha chiesto collaborazione per contrastare gli arrivi, le critiche del leader della Lega Salvini alla presidente della Commissione europea von der Leyen, e l’opposizione di alcune regioni al piano del governo per costruire nuovi centri per il rimpatrio sui loro territori. Il Fatto si occupa dei guai delle aziende della ministra del Turismo Santanchè, e i giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con la vittoria del Napoli e il pareggio dell’Inter.