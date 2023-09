L’azienda informatica Cisco acquisirà la società di software per la cybersicurezza Splunk per 28 miliardi di dollari

L’azienda informatica Cisco acquisirà la società produttrice di software Splunk per 28 miliardi di dollari (circa 26 miliardi di euro). Cisco è specializzata nella produzione di hardware (cioè prodotti fisici) per le reti, mentre Splunk è specializzata nella produzione di programmi per la cybersicurezza. Per Cisco, già fra le più importanti società informatiche al mondo, è l’acquisizione più grande di sempre, e la renderà una delle più grandi aziende di software. Secondo Bloomberg, Cisco sta cercando di dipendere sempre meno dal suo business originale, cioè la vendita di apparecchiature per il funzionamento delle reti di computer.

– Leggi anche: L’industria dei ricatti informatici, spiegata