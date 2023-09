I due argomenti principali in apertura sui giornali di oggi sono la gestione dei migranti, con le perplessità di alcune regioni sul nuovo piano del governo che prevede la costruzione di nuovi centri per il rimpatrio e con i controlli rafforzati dalla Francia al confine con l’Italia, e la prossima legge di bilancio, per la quale il ministro dell’Economia Giorgetti si dice preoccupato per la mancanza di risorse, dovuta anche all’aumento dei tassi di interesse. Il Manifesto si occupa ancora della vicenda delle pubblicazioni scientifiche del ministro della Salute Schillaci, Avvenire titola sugli interventi all’assemblea generale delle Nazioni Unite, e i giornali sportivi commentano i pareggi di Lazio e Milan nelle prime partite di Champions League.