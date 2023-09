“Io capitano” di Matteo Garrone è il candidato italiano all’Oscar per il miglior film straniero

Il film Io capitano del regista Matteo Garrone è il candidato italiano all’Oscar per il miglior film straniero. La scelta è stata presa come ogni anno da una commissione dell’ANICA (l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) composta da giornalisti, produttori, distributori e addetti ai lavori.

Io capitano è ambientato quasi interamente in Africa e segue la storia di Seydou, un ragazzo senegalese che lascia il Senegal per cercare di raggiungere l’Italia via mare. Il film è uscito da pochi giorni nei cinema italiani e ha già ottenuto diversi riconoscimenti: a inizio settembre alla Mostra internazionale del cinema di Venezia Garrone è stato premiato col Leone d’argento per la miglior regia.

Così come in Italia, esiste un processo simile in decine di altri paesi, che hanno presentato o presenteranno allo stesso modo un proprio film per concorrere all’Oscar per il miglior film straniero. Entro fine dicembre i membri dell’Academy (l’associazione che assegna gli Oscar) sceglieranno prima una lista di 15 film, da cui poi ricaveranno la lista delle cinque nomination finali. La lista verrà annunciata il 23 gennaio 2024. La cerimonia degli Oscar si terrà invece il 10 marzo 2024.