La notizia principale su cui aprono i giornali di oggi sono le norme più rigide decise dal governo per la gestione dei migranti che arrivano in Italia, con la costruzione di nuovi centri per il rimpatrio per le persone non richiedenti asilo e l’aumento fino a 18 mesi del tempo di permanenza nei centri. Qualche giornale titola invece sulle modifiche al codice della strada, con misure più severe per l’uso del telefono e la guida in stato di ebbrezza, il Fatto intervista il procuratore di Napoli Gratteri, il Messaggero segue l’apertura dell’anno scolastico a Forlì con il discorso del presidente della Repubblica Mattarella, e i giornali sportivi presentano la Champions League che inizia oggi con le partite, fra le altre, di Milan e Lazio.