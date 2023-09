Oggi c’è uno sciopero nazionale del trasporto pubblico

Oggi, lunedì 18 settembre, c’è uno sciopero dei mezzi pubblici in tutta Italia, e in particolare nelle maggiori città: Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Genova, Lecce e Venezia. Lo sciopero è stato indetto da diversi sindacati per richiedere aumenti salariali e diminuzione dell’orario di lavoro. Il trasporto ferroviario e aereo non saranno coinvolti, ma sulle reti di trasporto pubblico locale potrebbero esserci ritardi e cancellazioni.

In ogni città lo sciopero seguirà orari e modalità diverse. A Milano saranno garantite le corse di bus, tram e metro dall’inizio del servizio fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. A Roma sciopereranno i mezzi della rete Atac e i bus di Roma TPL e Cotral, la compagnia regionale dei trasporti: saranno garantite le corse fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Anche a Napoli bus, tram e filobus saranno garantiti fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenze saranno 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Sulla metropolitana linea 1 invece l’ultima corsa garantita della mattina sarà alle 9:10 in entrambe le direzioni. Al pomeriggio riprenderà alle 17:03 da Piscinola e alle 17:43 da Garibaldi. L’ultima corsa garantita partirà alle 17:43 da ciascun capolinea.