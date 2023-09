14 persone sono morte in un incidente aereo nello stato di Amazonas, nel nord del Brasile

Sabato 14 persone sono morte in un incidente aereo nello stato brasiliano di Amazonas, nel nord del Brasile. L’aereo era partito dalla città di Manaus, capitale di Amazonas, ed era diretto a Barcelos. Tutte le persone a bordo sono morte. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, le prime ricostruzioni ipotizzano che le forti piogge in corso non garantivano un’adeguata visibilità. Sull’incidente è stata aperta un’indagine.

Il sindaco di Barcelos, Edson de Paula Rodrigues Mendes, ha detto a CNN che l’aereo era stato noleggiato da un imprenditore che lavora nel settore della pesca sportiva: le persone a bordo, che ancora devono essere identificate formalmente, sarebbero stati amici dell’uomo provenienti da diverse parti del Brasile che praticavano questo sport. Barcelos, nella foresta amazzonica, si trova in un’area naturale che la rende una meta turistica molto popolare. In generale tutta la zona è adatta alla pesca sportiva, e settembre è considerato il mese migliore per praticarla.