È stato trovato il cadavere di un uomo sui binari della stazione ferroviaria di Termini a Roma: la circolazione dei treni è fortemente rallentata

Domenica intorno a mezzogiorno è stato trovato il cadavere di un uomo sui binari della stazione Termini: non è chiaro come sia morto, né se sia stato investito da un treno. La polizia ferroviaria sta indagando per capire cosa sia successo. L’uomo era un 64enne di origini ghanesi che risiedeva in Italia con un permesso di soggiorno.

In seguito al ritrovamento del corpo Trenitalia ha comunicato grossi disagi sulla circolazione dei treni, che per il momento è stata interrotta tra i binari 6 e 10. Ci sono cancellazioni, grossi rallentamenti e ritardi fino a 90 minuti su diversi treni. Alcuni treni dell’alta velocità fermeranno alla stazione di Tiburtina invece che a Termini.