Il padre di Mahsa Amini è stato brevemente arrestato dalle autorità iraniane nell’anniversario della morte della donna

Sabato il padre di Mahsa Amini, la donna morta un anno fa in un centro di detenzione iraniano dopo essere stata fermata perché non indossava correttamente il velo islamico, è stato brevemente arrestato e poi rilasciato dalle autorità iraniane. Lo hanno scritto sia il sito IranWire citando fonti vicine alla famiglia, sia Reuters, citando una ong locale. Secondo la stessa ong il padre di Amini, Amjad Amini, è stato anche minacciato affinché non celebri l’anniversario della morte della figlia. Qualche giorno fa la famiglia di Amini aveva annunciato che avrebbe tenuto una «cerimonia religiosa e tradizionale» per ricordarne la morte.

La morte di Amini, causata probabilmente dalla violenza e dalle percosse della polizia, provocò enormi proteste durate per oltre quattro mesi, represse con la violenza dal regime iraniano.

