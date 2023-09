Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti aprono sul video diffuso ieri sui social dalla presidente del Consiglio Meloni nel quale annuncia “misure straordinarie” per contrastare gli sbarchi di migranti in Italia, dopo gli arrivi degli ultimi giorni e la situazione critica a Lampedusa, altri si occupano del discorso del presidente della Repubblica Mattarella all’assemblea nazionale di Confindustria. La Stampa e il Manifesto ricordano a un anno di distanza la morte di Mahsa Amini, uccisa durante le proteste contro il regime in Iran, Domani titola sulle critiche di Marina Berlusconi alla tassa sugli extraprofitti delle banche, e i giornali sportivi presentano le partite del campionato di Serie A di calcio e la finale degli Europei di pallavolo maschile fra Italia e Polonia in programma oggi.