Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il nuovo rialzo di 0,25 punti percentuali dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea, la visita della presidente del Consiglio italiana Meloni al presidente ungherese Orbán per partecipare a un convegno sul calo demografico, e la situazione a Lampedusa e le divisioni nella maggioranza di governo sula gestione degli sbarchi di migranti, con le critiche della Lega all’Unione Europea e all’accordo con la Tunisia. Il Fatto riprende le accuse al ministro della Salute Schillaci presentate ieri dal Manifesto sulle sue ricerche scientifiche, la Verità continua la sua guerra ai vaccini per il Covid, e Libero critica gli ex percettori del reddito di cittadinanza.