Un pullman che trasportava decine di migranti verso un centro di accoglienza si è scontrato con un camion vicino a Roma: i due autisti sono morti e ci sono più di venti feriti

Nella notte fra giovedì e venerdì due persone sono morte e più di venti sono rimaste ferite in un incidente stradale sull’autostrada A1, a Fiano Romano, vicino a Roma. Un pullman, che stava trasportando 70 migranti verso una struttura di accoglienza in Piemonte, si è scontrato con un camion. I due autisti del pullman sono morti. Due passeggeri del pullman sono ricoverati in condizioni gravi, e altri venti sono stati portati in vari ospedali di Roma, ma non sono in pericolo di vita. Altri 35 passeggeri sono stati visitati sul luogo dell’incidente dalle ambulanze intervenute, e sono stati accompagnati nei centri di accoglienza per migranti di Roma assieme ai passeggeri rimasti illesi.

I migranti sono fra le migliaia di persone arrivate a Lampedusa negli ultimi giorni, ed erano saliti sul pullman a Porto Empedocle, in Sicilia. Il mezzo si è rovesciato subito dopo l’incidente, e per farli scendere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’autostrada è rimasta chiusa fino alle 7:35. È stata aperta un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente, e saranno sentiti sia l’autista del camion sia le persone a bordo del pullman.