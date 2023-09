La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della situazione critica a Lampedusa, dove gli sbarchi degli ultimi giorni hanno portato oltre 7mila persone migranti nel centro di prima accoglienza dell’isola e dove ieri ci sono stati scontri fra polizia e persone che protestavano per le condizioni all’interno del centro. Qualche giornale titola invece sull’incarico affidato dalla presidente della Commissione europea von der Leyen a Mario Draghi, che dovrà scrivere un rapporto sulla competitività dei paesi europei, mentre il Giorno apre sull’incidente in una fabbrica abruzzese in cui sono morti tre operai, il Fatto contesta i dati dell’INPS su lavoro e redditi, e il Manifesto critica il ministro della Salute Schillaci.