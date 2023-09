Antonio Spadaro sarà sostituito da Nuno da Silva Gonçalves alla direzione della Civiltà Cattolica

Il giornalista e teologo gesuita Antonio Spadaro ha lasciato dopo undici anni la direzione della Civiltà Cattolica, la più antica rivista in lingua italiana dei gesuiti. Al suo posto è stato nominato il gesuita portoghese Nuno da Silva Gonçalves, che dal 2016 al 2022 era stato rettore della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Spadaro aveva cominciato a scrivere per la Civiltà Cattolica nel 1994, dal 1998 era entrato a far parte in maniera stabile della redazione e nel 2011 ne era stato nominato direttore al posto di Bartolomeo Sorge.

Nel suo ultimo editoriale per la rivista Spadaro ha descritto così il suo lavoro di questi anni: «La nostra è una rivista giornalistica e non accademica. È di «opinione», e dunque opinabile. La cosa peggiore che possa capitare a una testata di questo genere è quella di non generare discussione, di lasciare indifferenti. Oggi mi sento grato a tutti voi: sia a coloro che sono stati d’accordo col pensiero espresso nelle nostre pagine sia a coloro che lo hanno criticato in maniera seria e intelligente, allargando così il cerchio concentrico della riflessione sui nostri argomenti».