L’Ucraina ha compiuto un attacco missilistico contro due navi della marina russa a Sebastopoli, in Crimea

Nella notte tra martedì e mercoledì l’Ucraina ha compiuto un attacco missilistico contro due navi della marina russa in riparazione nel porto di Sebastopoli, in Crimea, la regione dell’Ucraina annessa illegalmente alla Russia nel 2014. Le navi si trovavano nel cantiere navale della città, che viene usato dalla Russia per la costruzione e la riparazione di molti mezzi della sua flotta sul Mar Nero. Il ministero della Difesa russo ha detto che l’Ucraina ha lanciato almeno dieci missili da crociera, di cui sette intercettati, che hanno danneggiato le navi e causato un grosso incendio.

Mikhail Razvozaev, governatore russo di Sebastopoli, ha detto che nell’attacco 24 persone sono state ferite. Per ora il governo ucraino non ha confermato o smentito quanto sostenuto dalla Russia.