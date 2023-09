La Nazionale maschile di pallavolo si è qualificata per le semifinali degli Europei

Martedì sera la Nazionale maschile di pallavolo ha battuto i Paesi Bassi nei quarti di finale degli Europei, e si è qualificata per le semifinali: giocherà contro la Francia giovedì alle 21:15. La Nazionale italiana ha sconfitto i Paesi Bassi al Palaflorio di Bari per 3 set a 2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12). La Francia aveva a sua volta battuto la Romania lunedì sera per 3 set a 0. La Nazionale italiana ha vinto sia l’ultima edizione degli Europei che l’ultima dei Mondiali, mentre la Francia ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo, in Giappone. A giocare l’altra semifinale, giovedì pomeriggio, saranno invece Polonia e Slovenia.