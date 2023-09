I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni titolano sulla decisione di Francia e Germania di non accogliere più i richiedenti asilo provenienti dall’Italia, altri parlano delle misure economiche a cui starebbe lavorando il governo e delle critiche dell’Associazione bancaria italiana alla tassa sugli extraprofitti delle banche, altri ancora delle parole della presidente del Consiglio Meloni all’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia. Il Manifesto apre sulle alluvioni che hanno colpito la Libia, il Giornale e il Riformista criticano la gestione della CGIL da parte del segretario Landini, e i giornali sportivi commentano la vittoria dell’Italia con l’Ucraina nella partita per la qualificazione agli Europei maschili di calcio dell’anno prossimo.