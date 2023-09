Almeno dieci persone sono morte nell’incendio di un palazzo residenziale ad Hanoi, in Vietnam

Almeno dieci persone sono morte ad Hanoi, la capitale del Vietnam, nell’incendio di un palazzo residenziale. Secondo l’agenzia di stampa statale vietnamita 70 persone sono state soccorse, e 54 di queste sono state portate in ospedale. Di queste ultime, secondo quanto scrive il sito vietnamita VN Express, 10 sono morte dopo l’arrivo in ospedale. Nella palazzina abitavano circa 150 persone. L’incendio si è sviluppato nella notte fra martedì e mercoledì, attorno a mezzanotte ora locale, ed entro le due è stato messo sotto controllo.

Il palazzo aveva un solo ingresso, ed era privo di scale antincendio esterne. L’incendio sembra essersi sviluppato dal piano terra, usato come rimessa per motociclette. Una testimone ha detto di aver visto un bambino venire lanciato da un piano per sfuggire alle fiamme. Il bambino è stato preso con un materasso dalle persone a terra, ma non è chiaro se sia sopravvissuto o meno. Mercoledì mattina il luogo dell’incendio è stato visitato dal primo ministro e da altri membri del governo vietnamita.