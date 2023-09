La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’aggiornamento delle stime dell’Unione Europea sulla crescita dell’economia per i paesi membri, che prevedono che il Prodotto Interno Lordo cresca meno di quanto calcolato in precedenza. Qualche giornale apre invece sulle nuove violenze in strada a Caivano, dopo la visita della presidente del Consiglio Meloni e il decreto approvato dal governo, la Stampa e il Fatto si occupano dei problemi della sanità pubblica in Italia, il Giornale e Libero anticipano i contenuti del libro intervista a Giorgia Meloni che esce oggi, e il Manifesto titola sull’organizzazione del Partito Democratico decisa dalla segretaria Elly Schlein. I giornali sportivi dividono le prime pagine fra la presentazione della partita di stasera fra Italia e Ucraina per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio maschile, e la notizia della positività all’antidoping del calciatore della Juventus Pogba.