Apple ha detto che il nuovo iPhone sarà dotato di porte e connettori USB-C anziché di quelli Lightning, tipici di tutti gli iPhone finora

Martedì Apple ha annunciato che il nuovo modello di iPhone, iPhone 15 e 15 Plus, sarà dotato della porta di ricarica e di connettori USB-C: dal 2012 a oggi gli iPhone erano sempre stati dotati della porta e del connettore Lightning, una soluzione proprietaria di Apple specifica per gli iPhone e non compatibile con i sistemi impiegati da altri smartphone. Il passaggio alla porta USB-C, già in dotazione a diversi portatili e iPad Apple, era atteso e previsto ed è stato annunciato all’evento di lancio del nuovo iPhone nella sede della Apple in California. Sarà dotato della porta USB-C anche il nuovo modello di AirPods Pro, gli auricolari di Apple senza fili.

