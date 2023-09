Il primo ministro canadese Justin Trudeau è rimasto bloccato in India, dove si trovava per il G20, a causa di un guasto al suo aereo

Il primo ministro canadese Justin Trudeau e tutta la delegazione canadese alla riunione del G20 di questo weekend sono rimasti bloccati in India a causa di un guasto al proprio aereo. L’aeronautica canadese, che gestisce l’aereo, ha detto che il guasto non è riparabile in tempi brevi, e che sarà necessario trovare un altro aereo: Trudeau doveva ripartire domenica per il Canada, ma rimarrà in India ancora diverse ore. Secondo il canale canadese CTV non è chiaro come e quando la delegazione potrà tornare in Canada.

