Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la conferenza stampa della presidente del Consiglio Meloni alla conclusione del G20 di Delhi, in India, nella quale ha accusato l’Unione Europea di ritardi sulla cessione della compagnia aerea Ita a Lufthansa, l’assegnazione degli insegnanti nelle scuole in vista dell’inizio dell’anno scolastico previsto in questa settimana in quasi tutte le regioni, le critiche all’ex presidente del Consiglio Conte per i costi del superbonus edilizio al 110%, e le operazioni di soccorso in Marocco dopo il terremoto nella notte fra venerdì e sabato scorso. Il Giornale ipotizza la vendita della Juventus da parte della famiglia Agnelli, e i giornali sportivi titolano sulla partita di domani sera della Nazionale di calcio maschile per la qualificazione ai prossimi campionati europei.