Weekly Beasts

Nella notte tra il 2 e il 3 settembre al Bioparco di Roma è nata una zebra di Grevy, che a differenza della zebra comune è un po’ più alta, ha striature più ravvicinate e orecchie più grandi. La trovate con un’espressione involontariamente buffa nella raccolta degli animali fotografati nei giorni scorsi, che si allarga fino al Costa Rica, con un’iguana e un serpente che cattura una lucertola, e allo stato di New York, con granchi nella rete e cani alla ricerca di modi per rinfrescarsi in città.