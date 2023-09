Le foto della distruzione causata dal terremoto in Marocco

Nella notte tra venerdì e sabato c’è stato un forte terremoto in Marocco, che ha causato la morte di centinaia di persone: le autorità marocchine hanno detto che finora sono stati registrati 1.037 morti e più di 1.200 feriti, di cui almeno 700 in gravi condizioni. Il terremoto è avvenuto alle 23:11 locali (dopo la mezzanotte in Italia) e ha avuto una magnitudo di 6.8. L’epicentro è stato localizzato a circa 70 chilometri da Marrakech, che è una delle più importanti città del paese.

In città sono crollati diversi edifici storici e parte del minareto di una moschea nella famosa piazza Jamaa el-Fna. La maggior parte dei danni e delle morti si è però registrata nelle zone rurali e montuose della regione dell’Atlante.