La Nazionale italiana ha chiuso all’ottavo posto i Mondiali maschili di basket

La Nazionale italiana ha perso 85 a 89 contro la Slovenia nella sua ultima partita dei Mondiali di basket, concludendo così il torneo all’ottavo posto. L’Italia era già stata eliminata ai quarti di finale dagli Stati Uniti, ma ha giocato altre due partite – una persa contro la Lettonia e quest’ultima con la Slovenia – valide per stilare la classifica finale del torneo. Il posizionamento finale servirà all’Italia per guadagnare punti nel ranking mondiale in vista del torneo preolimpico che si svolgerà nel luglio del 2024 e che servirà ad assegnare gli ultimi posti disponibili per la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi. Il torneo sarà diviso a sua volta in quattro tornei, e le rispettive vincitrici si qualificheranno alle Olimpiadi. La partita con la Slovenia è stata anche l’ultima in carriera di Gigi Datome, capitano della Nazionale e tra i più forti e vincenti giocatori italiani degli ultimi anni.

Finisce qui la grande, lunga e vincente corsa in campo di Gigi Datome.

