Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri contenente nuove misure per contrastare la criminalità giovanile, che rendono più facile la carcerazione dei minorenni e perseguibili penalmente i genitori di chi abbandona la scuola. Fanno eccezione la Stampa, che apre con un’intervista all’ex presidente del Consiglio Prodi, il Fatto, che si occupa dei contatti fra il sottosegretario all’Economia Freni e l’ex senatore Verdini mentre quest’ultimo era agli arresti domiciliari, e la Verità, che titola sul rinvio al 2024 del blocco dei motori diesel Euro 5 in Piemonte.