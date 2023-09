Il blocco alle auto diesel Euro5 in Piemonte è stato rimandato al 2024

Giovedì il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che, tra le altre cose, rimanda al 1° ottobre del 2024 il blocco delle auto diesel Euro5 in 76 comuni del Piemonte. La misura sarebbe dovuta entrare in vigore il prossimo 15 settembre per ridurre i livelli di inquinamento nell’atmosfera, ma è stata molto contestata soprattutto dai partiti di centrodestra. Alberto Cirio, governatore del Piemonte ed esponente di Forza Italia (e quindi del centrodestra) aveva giustificato il blocco sostenendo che fosse stato richiesto dalle autorità europee per ragioni ambientali.

La misura entrerà inizialmente in vigore nell’autunno del 2024 nei comuni con più di 30mila abitanti, con un’adeguata rete di trasporto pubblico e con livelli di inquinamento particolarmente alti. Per gli altri comuni, invece, il blocco verrà attivato nel 2025.

Pubblicità

Secondo il ministro per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il rinvio permetterà di «scongiurare una crisi sociale ed economica di famiglie e imprese, senza tralasciare l’importanza degli impegni assunti con l’Unione europea».

– Leggi anche: In Piemonte il centrodestra si sta incartando sul blocco ai diesel Euro 5