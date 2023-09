L’attore statunitense Danny Masterson è stato condannato a 30 anni di carcere per lo stupro di due donne

L’attore statunitense Danny Masterson, noto per essere stato tra i protagonisti della serie di Netflix The Ranch e della sitcom That ’70s Show, è stato condannato a trent’anni di carcere per lo stupro di due donne. Masterson è stato ritenuto colpevole giovedì a Los Angeles nella ripetizione del processo, dopo che nel 2022 la giuria non era riuscita ad arrivare a un verdetto unanime. Masterson era stato accusato per la prima volta di stupro nel 2017: le donne che dicevano di essere state violentate dall’attore erano in totale cinque, ma nel 2020 fu arrestato per le prove raccolte dalla polizia in tre di questi casi, tutti relativi al periodo fra il 2001 e il 2003. La giuria lo ha ritenuto colpevole di due di questi stupri, mentre il giudice ha sottolineato il ruolo della chiesa di Scientology, di cui l’attore fa parte, nel tentare di coprire l’accaduto, con ripetute pressioni nei confronti delle donne per ritirare le denunce.

Masterson ha 47 anni e aveva cominciato a recitare negli anni Novanta, raggiungendo la notorietà con l’interpretazione di uno degli adolescenti protagonisti di That ’70s Show, serie di Fox su un gruppo di ragazzi del Wisconsin. Da allora ha recitato in vari film e serie tv, senza però ottenere grande successo fino a The Ranch, andata avanti per quattro stagioni.