L’ex sindaca di Città del Messico Claudia Sheinbaum sarà la candidata del partito al governo alle elezioni presidenziali del 2024 in Messico

Mercoledì l’ex sindaca di Città del Messico Claudia Sheinbaum è stata eletta dal partito del presidente messicano in carica Andrés Manuel López Obrador, Morena, come candidata alle elezioni presidenziali che si terranno il 2 giugno del 2024. Sheinbaum ha battuto gli altri cinque candidati in una serie di sondaggi nazionali organizzati dal partito con una media di preferenze del 39 per cento. È ritenuta una stretta alleata di López Obrador, che per legge non può candidarsi per un secondo mandato. Il suo principale rivale alle primarie, l’ex ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, ha detto che ci sono state delle gravi irregolarità nel processo decisionale e ha chiesto di rifare la votazione, ma queste accuse sono state smentite dalla direzione del partito.

Claudia Sheinbaum, che prima di entrare in politica era una nota fisica e ambientalista, è ora considerata la candidata favorita alle elezioni del 2024 dato che Morena controlla 22 dei 32 stati del Messico e l’indice di approvazione di López Obrador è del 60%. Tuttavia anche la candidata della coalizione di centro, la senatrice Xóchitl Gálvez, è molto apprezzata. È la prima volta nella storia del Messico in cui le principali candidate alla presidenza sono due donne. Questo rende estremamente probabile, salvo imprevisti, l’elezione della prima presidente donna nella storia del paese nel 2024.