Sono state ordinate misure cautelari contro 84 persone in tutta Italia nell’ambito di una grossa operazione contro la ’ndrangheta

Un’operazione contro la ’ndrangheta che ha coinvolto oltre 600 agenti, condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia (Calabria), ha portato a misure cautelari per 84 persone: 29 sono in carcere, 52 sono agli arresti domiciliari e per 3 è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra le persone arrestate alcune erano già in carcere. L’operazione, soprannominata “Maestrale-Carthago”, è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Catanzaro, guidata dal procuratore capo Nicola Gratteri.