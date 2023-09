Un bombardamento russo ha ucciso almeno 16 persone nella città ucraina di Kostiantynivka

Mercoledì un attacco missilistico russo ha colpito un mercato nel centro della città di Kostiantynivka, nel sud-est dell’Ucraina. Nell’attacco sono morte almeno 16 persone, fra cui un bambino, e almeno 20 sono state ferite.

‼️The Russians shelled the Central Market in #Konstantynivka , #Donetsk region, local media report. pic.twitter.com/veCclXiuEA

There are already 28 wounded in #Kostyantynivka. pic.twitter.com/RUwNel5nmf

— NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023