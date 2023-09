Per un’ora la United Airlines ha sospeso tutte le partenze dei suoi voli negli Stati Uniti a causa di un problema informatico

Per circa un’ora la compagnia aerea United Airlines ha sospeso tutte le partenze dei suoi voli negli Stati Uniti a causa di un problema informatico. La United ha dichiarato in una nota che stava «riscontrando un problema tecnologico a livello di sistema»: gli aerei a terra sono stati trattenuti, mentre gli aerei in volo hanno proseguito «verso la loro destinazione come previsto». Il blocco a terra ha causato il ritardo di 211 voli a livello nazionale.

