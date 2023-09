Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le indagini sull’incidente ferroviario di Brandizzo in cui sono morti cinque operai, le ipotesi sui contenuti della prossima legge di bilancio e sulle modifiche al superbonus edilizio, l’incontro fra il presidente russo Putin e quello turco Erdogan nel quale non si è trovata un’intesa per ripristinare l’accordo sul grano, la possibilità di un accordo economico fra Italia e Arabia Saudita. Repubblica si occupa ancora della strage di Ustica, la Verità torna alla sua campagna contro il vaccino per il coronavirus, il Messaggero si occupa degli aumenti di stipendio per i medici, e Domani apre sulle divisioni nel Partito Democratico sul lavoro.