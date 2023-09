L’Alto rappresentante per gli affari esteri europei, Josep Borrell, ha confermato che un diplomatico dell’Unione Europea è detenuto da più di un anno in Iran

L’Alto rappresentante per gli affari esteri europei, Josep Borrell, ha confermato che Johan Floderus, diplomatico dell’Unione Europea, è detenuto da più di un anno in Iran. Dopo essere arrivato a Cadice, in Spagna, per una riunione con i ministri europei dello Sviluppo, Borrell ha detto ai giornalisti che l’Unione Europea sta lavorando intensamente per la sua liberazione.

Lunedì un articolo del New York Times aveva reso noto che Floderus, cittadino svedese impiegato nel corpo diplomatico dell’Unione Europea, è detenuto da più di un anno e mezzo in Iran, con l’accusa di spionaggio, ritenute false dalle persone che conoscono Floderus e il suo lavoro. Prima di allora la notizia non era ancora stata resa pubblica, e inizialmente dall’Unione Europea e dal governo svedese non erano arrivate conferme complete: entrambi avevano parlato dell’arresto di un cittadino svedese di circa trent’anni ad aprile 2022, senza però confermare il suo nome o che fosse un diplomatico dell’Unione Europea.

Il Wall Street Journal, citando alcuni funzionari europei che hanno preferito rimanere anonimi, ha scritto che al momento potrebbero essere detenuti nelle carceri iraniane almeno 30 cittadini dell’Unione Europea.