Il ministero degli Esteri di Cuba sostiene di aver scoperto un’organizzazione che arruolava cittadini cubani per combattere nell’esercito russo in Ucraina

Il ministero degli Esteri cubano ha affermato di aver scoperto una rete di traffico di esseri umani volta ad arruolare cittadini cubani nelle forze armate russe impegnate nell’invasione dell’Ucraina, e di stare lavorando per smantellarla. L’organizzazione, le cui operazioni avverrebbero principalmente in Russia, avrebbe arruolato soprattutto cubani residenti in Russia, ma anche qualcuno residente a Cuba.

La dichiarazione sottolinea anche l’estraneità di Cuba alla guerra in Ucraina. Cuba e Russia hanno relazioni storicamente amichevoli, e la dichiarazione segna un insolito punto di distacco fra i due paesi. Poco più di due mesi fa il ministro della difesa cubano aveva visitato Mosca, mentre ad aprile il ministro degli esteri russo aveva visitato Cuba e alcuni altri paesi alleati in America latina.