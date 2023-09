Sulla maggior parte di giornali di oggi l’apertura è dedicata al forum Ambrosetti a Cernobbio, con l’intervento del ministro dell’Economia Giorgetti che ha criticato nuovamente il superbonus edilizio al 110% per i suoi effetti sui conti pubblici, i giudizi sulla proposta del centrosinistra sul salario minimo e sull’attività del governo Meloni. Il Fatto critica il ministro della Giustizia Nordio per la lentezza dei processi, la Verità torna sulle parole dell’ex presidente del Consiglio Amato sulla strage di Ustica, e Libero titola sulla proposta del ministro delle Infrastrutture Salvini di riaprire all’utilizzo del nucleare. I giornali sportivi aprono sui risultati della domenica in Serie A, con le vittorie di Inter e Juventus.