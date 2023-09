A Taiwan migliaia di persone sono state fatte evacuare e i voli interni sono stati cancellati per via del tifone Haikui

A Taiwan sono stati cancellati tutti i voli interni e circa 4mila persone sono state fatte evacuare a causa del passaggio del tifone Haikui. Domenica la zona sudorientale dell’isola è stata colpita da piogge torrenziali e forti venti, che hanno causato alcune frane. Nelle aree più colpite sono state chiuse le scuole e molti luoghi di lavoro. Nel primo pomeriggio di domenica non ci sono stati grossi danni, ma due persone sono rimaste ferite per via della caduta di un albero su un furgone.

Il presidente Tsai Ing-wen ha raccomandato agli abitanti della zona di non uscire di casa e non andare verso le montagne o sulla costa. La capitale Taipei è stata invece solo sfiorata dal tifone, che ha portato qualche acquazzone.