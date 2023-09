Il pilota spagnolo della Aprilia Aleix Espargaró ha vinto il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, che si è svolto domenica sul circuito di Barcellona. Espargaró è arrivato davanti a due connazionali, il suo compagno di squadra Maverick Viñales e Jorge Martin, della Ducati Pramac.

La gara è stata fortemente condizionata da due incidenti avvenuti poco dopo la partenza, che hanno causato la caduta fra gli altri del leader del Motomondiale e campione in carica, Francesco Bagnaia della Ducati. Nell’incidente è caduto anche il suo compagno di squadra, Enea Bastianini, che si è fratturato il malleolo sinistro e dovrà essere operato. Per Bagnaia invece saranno necessari ulteriori esami, ma sembra che non ci siano state fratture.

Il primario Angel Charte dopo una prima visita ha detto: «Bagnaia ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia. Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture. Gli esami ci diranno se il femore e la tibia hanno delle lesioni, penso che comunque avrà buone notizie, con questi primi esami non abbiamo riscontrato deformità, ma sono necessari altri controlli». Bagnaia rimane leader del Motomondiale, con 260 punti nella classifica generale. Al secondo posto c’è Jorge Martin con 210 punti.