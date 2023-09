Le indagini sull’incidente ferroviario avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì a Brandizzo, vicino a Torino, in cui sono morti cinque operai e per il quale sono stati indagati i due sopravvissuti è la notizia di apertura sulla maggior parte dei quotidiani di oggi. Qualche giornale si occupa invece dei dati aggiornati comunicati dall’ISTATsul PIL del secondo trimestre, in calo più di quanto inizialmente previsto, Repubblica apre con un’intervista all’ex presidente del Consiglio Amato che accusa la Francia di essere responsabile dell’abbattimento del DC-9 precipitato a Ustica nel 1980, e i giornali sportivi commentano la vittoria del Milan sulla Roma nell’anticipo della seconda giornata di Serie A.