La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della morte di cinque operai travolti da un treno sulla linea ferroviaria a Brandizzo, vicino a Torino, sulla quale stavano lavorando per la sostituzione di un tratto di binario. Qualche quotidiano apre invece sulla visita della presidente del Consiglio Meloni a Caivano, vicino a Napoli, mentre il Sole 24 Ore titola sui dati sull’occupazione di luglio e sull’inflazione di agosto, la Verità commenta i dati di vendita del libro del generale Vannacci, e Libero si occupa della spesa per lo stato per il superbonus edilizio al 110%. I giornali sportivi commentano i risultati del sorteggio dei gironi di Champions League, abbastanza favorevoli per Inter, Lazio e Napoli, meno per il Milan.