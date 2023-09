La polizia dell’Ohio ha reso pubblico un video che mostra un agente sparare a una donna afromericana incinta, uccidendola

La polizia dell’Ohio ha reso pubblico venerdì un video che mostra un suo agente sparare a una donna afroamericana incinta, uccidendola. Il 24 agosto Ta’Kiya Young era stata fermata perché sospettata di aver rubato alcune bottiglie di alcolici da un negozio a Blendon Township, vicino a Columbus. Il video è stato ripreso da una bodycam, la telecamera indossata dagli agenti di polizia: si vedono i due poliziotti ripetere più volte alla donna di scendere dal veicolo. Uno dei due poliziotti, posizionato di fronte all’auto, in seguito punta l’arma verso la donna, che dopo alcuni secondi prova a partire, muovendo la vettura verso il poliziotto. L’agente a quel punto spara un solo colpo, che uccide la donna.

Bodycam footage shows the moment a police officer shoots at Ta’Kiya Young, 21, through the windshield of her car.

Ohio Police say she was suspected of shoplifting and was shot when she accelerated towards an officer, killing her and her unborn daughter 👉 https://t.co/W2YEMkZjhZ pic.twitter.com/kEP9CffCW8

— Sky News (@SkyNews) September 1, 2023