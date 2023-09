Shabbar Abbas, accusato dell’omicidio della figlia Saman Abbas, è arrivato in Italia dopo l’estradizione dal Pakistan

Venerdì poco dopo la mezzanotte Shabbar Abbas, accusato di aver ucciso sua figlia 18enne Saman Abbas nel 2021 vicino a Reggio Emilia, è arrivato dal Pakistan all’aeroporto di Ciampino su un aereo dell’Aeronautica Militare. Al momento è detenuto a Roma ma sarà spostato in un carcere in Emilia-Romagna, regione in cui è avvenuto l’omicidio e dove si sta svolgendo il processo.

Shabbar Abbas era stato arrestato a novembre del 2022 in Pakistan, dove era latitante. A febbraio di quest’anno era iniziato il processo per l’omicidio della figlia, nel quale è accusato di omicidio e occultamento di cadavere insieme alla madre, lo zio e due cugini di Saman Abbas. In questi mesi le udienze che avrebbero dovuto decidere sulla sua estradizione erano state rinviate più volte, poi martedì il Pakistan l’aveva concessa.

Hasnain Abbas, lo zio della ragazza, e due suoi cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, sono detenuti in Italia dopo essere stati arrestati in Spagna e Francia ed estradati poche settimane dopo l’omicidio. La madre, Nazia Shaheen, è invece tuttora latitante.